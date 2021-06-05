Фестиваль дворовых игр в ЖК «Спортивный парк»

Фото: АСК

5 июня на придомовой территории жилого комплекса «Спортивный парк» состоялся праздник ко Дню защиты детей. Мероприятие было организовано для жителей всего жилого района Новознаменский.

Нет ничего интереснее простого общения во дворе с друзьями, соседями и просто всей семьей.

Каждый ребенок и взрослый смогли найти занятие по душе: построить башню из кубиков, поиграть в старые – добрые классики.

Фото: АСК

Проявить творчество можно было, собирая большие пазлы или почувствовав себя художником рисовать картины на асфальте. Самые смелые и активные приняли участие в конкурсе стихов, с выражением читая любимые произведения. В игре «Форт Боярд» дети показали силу, ловкость и смекалку, выполняя сложные задания, а затем вместе с родителями посмотрели любимые мультфильмы под открытым небом.

За каждое выполненное задание, пройденный конкурс участники получали «пиастры», которые потом меняли на подарки от организаторов мероприятия.

Три часа пролетели незаметно: игры, конкурсы детский смех порадовали всех участников.

Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 8 лет, входит в состав холдинга AVA Group. За 2020 в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию более 320 000 кв.м. жилой площади