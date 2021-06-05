В Краснодаре служба спасения за неделю выезжала на 86 вызовов

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Сотрудники краснодарской Службы спасения 86 раз выезжали по сигналу тревожной кнопки. Они участвовали в ликвидации последствий ДТП, тушении пожаров, убирали аварийные деревья, а также спасали кота.

- Возгорание строительного вагончика и мусора спасатели помогали тушить в станице Старокорсунской на 2-ом Таврическом проезде, горел пустырь в поселке Победитель по улице Весенней. Также выезжали в поселок Лазурный, там тушили мусор на стройке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Помимо этого Служба спасения патрулировала береговую линию реки Кубань. В парке «Солнечный Остров» сотрудники вытащили из воды подростков и разъяснили, что в городских водоемах купание запрещено.

Также на этой неделе спасатели сняли кота, застрявшего на кондиционере между двумя этажами многоквартирного дома.