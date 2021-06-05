В Тимашевском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

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Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в хуторе Мирном Тимашевского района. Здесь будет обслуживать порядка 500 жителей Дербентского сельского поселения. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

- В новом ФАПе будет работать кабинет фельдшера, а также прививочное, процедурное и смотровое помещения. Медпункт оснащен всем оборудованием для оказания первой помощи, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

До конца года на Кубани откроют еще семь фельдшерско-акушерских пунктов в небольших населенных пунктах. Они появятся в Кореновском, Мостовском, Лабинским, Брюховецком, Кущевском районах.