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Общество5 июня 2021 18:20

В Тимашевском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Модульное здание установили в хуторе Мирном
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в хуторе Мирном Тимашевского района. Здесь будет обслуживать порядка 500 жителей Дербентского сельского поселения. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

- В новом ФАПе будет работать кабинет фельдшера, а также прививочное, процедурное и смотровое помещения. Медпункт оснащен всем оборудованием для оказания первой помощи, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

До конца года на Кубани откроют еще семь фельдшерско-акушерских пунктов в небольших населенных пунктах. Они появятся в Кореновском, Мостовском, Лабинским, Брюховецком, Кущевском районах.