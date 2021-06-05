Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июня 2021 19:29

В Темрюкском районе открыли летний сезон маршрутов «Винные дороги Боспорского царства»

Здесь виноградарством занимаются 16 специализированных хозяйств
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото винзавода

Фото винзавода

Торжественное открытие туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства» состоялось в поселке Сенном Темрюкского района. Именно здесь более двух тысяч лет назад процветал город Фанагория – Азиатская столица Боспорского царства.

- В виноградарстве Темрюкского района занято 16 специализированных хозяйств. Площадь виноградников составляет около 19 тысяч гектар. Почти половина всего винограда России выращивается именно здесь, - глава района Фёдор Бабенков.

Фото винзавода

Фото винзавода

На открытии почетным гостям провели экскурсию по крупнейшему в России винному подвалу площадью 3 тысячи квадратных метров. Здесь под землей лежат десятки бочек, в которых выдерживается вино.

- На открытии сезона маршрутов «Винные дороги Боспорского царства» гости смогли также посмотреть процесс приемки, дробления и прессования винограда, а также изучили цех брожения, - добавили организаторы.