В Темрюкском районе открыли летний сезон маршрутов «Винные дороги Боспорского царства»

Фото винзавода

Торжественное открытие туристического маршрута «Винные дороги Боспорского царства» состоялось в поселке Сенном Темрюкского района. Именно здесь более двух тысяч лет назад процветал город Фанагория – Азиатская столица Боспорского царства.

- В виноградарстве Темрюкского района занято 16 специализированных хозяйств. Площадь виноградников составляет около 19 тысяч гектар. Почти половина всего винограда России выращивается именно здесь, - глава района Фёдор Бабенков.

Фото винзавода

На открытии почетным гостям провели экскурсию по крупнейшему в России винному подвалу площадью 3 тысячи квадратных метров. Здесь под землей лежат десятки бочек, в которых выдерживается вино.

- На открытии сезона маршрутов «Винные дороги Боспорского царства» гости смогли также посмотреть процесс приемки, дробления и прессования винограда, а также изучили цех брожения, - добавили организаторы.