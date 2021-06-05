Сбер провел в 8 городах Кубани и Адыгеи экологические акции в рамках Зеленого Марафона

Фото Сбербанка

Зелёный Марафон приурочен к 180-летию со дня основания Сбера и проходил в 180 городах страны. В восьми городах Краснодарского края и Адыгеи забег проходил в онлайн-формате, в каждом городе прошли экологические акции. Партнерами выступили компании экосистемы Сбера: Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗдоровье и СберЗвук.

Фото Сбербанка

В Краснодаре к экологической акции присоединились жители и гости города, сотрудники Сбера и партнеры. Экоцентр «Собиратор Краснодар» организовал экологическую выставку, в рамках которой можно было сдать на переработку батарейки, пластиковые карты, стеклянные отходы и бумагу. Чтобы повысить осведомленность участников о правильных экологических привычках, сотрудники экоцентра провели лекцию о концепции 3R*. Арт-студия «Соломка» провела мастер-классы для детей по изготовлению игрушек из вторсырья. Краснодарское региональное отделение Российского экологического общества провели эко-диктант, в ходе которого каждый мог проверить свои знания по экологии. Акцию также поддержали компании «Коровка из Кореновки» и «Хлебцы-молодцы».

Фото Сбербанка

- Главная цель Зелёного Марафона - привлечь внимание к экологическим проблемам и рассказать о способах их решения, которые доступны каждому человеку. Вместе с партнерами, волонтерами и эко-активистами мы организовали 8-ми городах событие, которое помогло каждому участнику еще раз задуматься о своем экологическом следе и пересмотреть привычки в сторону осознанного потребления и заботы об окружающей среде. В общей сложности сегодня мы собрали порядка 2 тысяч кг вторсырья, которое отправится на переработку. Благодарю всех участников и партнеров Зелёного Марафона! – отметила управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Фото Сбербанка

В Сочи экологическая зона Зелёного Марафона собрала эко-активистов из разных сфер. Сотрудники эко-движения «РазДельный Сбор» организовали лекцию на тему необходимости и способах раздельного сбора и переработки отходов. Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова провел тренинг по сокращению углеродного следа. Компании «Лето Недвижимость», АНО «Красная поляна» и «Сочи Парк» организовали детские развлекательные зоны и игры. Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» провел лекции и мини-уроки о помощи морским млекопитающим, выброшенным на берег.

Фото Сбербанка

В Армавире, Новороссийске, Анапе, Ейске, Геленджике и Майкопе забег также прошел в индивидуальном формате. Все преодолевшие дистанцию получили саше с семенами бархатцев, которые можно высадить самостоятельно. За каждый километр, который пробежали участники онлайн-забега, Сбер переведет по 1 рублю в благотворительный фонд «Вклад в будущее». На эти деньги по всей России высадят деревья.

*Reduce, Reuse, Recycle («Сокращай, повторно используй, перерабатывай») — три базовых принципа обращения с отходами в рамках ответственного потребления и концепции «ноль отходов».