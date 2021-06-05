Из Краснодара после пандемийного перерыва снова можно улететь в Белград

Фото: пресс-служба Air Serbia

Из Краснодара в Белград снова полетели самолеты. Первый борт сербского национального перевозчика приземлился в краевом центре 5 июля. Теперь лайнеры будут отправляться в Сербию два раза в неделю – в субботу и понедельник. Время в пути в среднем составит 2,5 часа.

- Для рейсов Краснодар-Белград предоставлены самолеты Airbus A319. По субботам они будут прилетать в Краснодар в 03:05, вылет в Белград запланирован на 03:55. В понедельник посадка в Краснодаре будет совершаться на 03:15, а вылет в столицу Сербии – в 4:05, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара.

Для кубанцев рейсы в Белград открывают перспективы для отдыха не только в Сербии, но и других приграничных странах балканского региона - Греции, Хорватии, Черногории и Болгарии.

Напомним, что российские границы были долгое время закрыты из-за пандемии. А с апреля краснодарский аэропорт начал принимать чартерные рейсы. Белград - не единственное международное направление. Летом планируется запустить рейсы и в другие европейские страны.