Температура воды в Черном море 6 июня 2021: отпуск можно отменять

Фото: Юлия БАРАНОВА.

В Краснодарском крае начало летнего сезона не задалось. Погода, увы, не радует, особенно сейчас, когда спасатели практически каждый день объявляют штормовое предупреждение. Естественно, поплавать с комфортом можно далеко не везде. «КП» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 6 июня 2021, и выяснила, когда можно будет купаться в Азовском море.

По данным «КП» - Кубань», в Адлере и Сочи море прогрелось до 18,2 градуса. Водные термометры в Анапе показывают 18,5 градуса, в Новороссийске отметки чуть выше - 18,7 градуса, в Геленджике море - 18,9 градуса. Самое теплое море сейчас в Новомихайловском, там вода прогрелась до 19 градусов. В такой воде купаться не очень приятно, особенно, когда идет дождь и дует ветер.

Берега южного региона омывает еще и Азовское море, но здесь ситуация не намного лучше. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 19,3 градуса, море в Кучугурах - 20 градусов.