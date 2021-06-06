Погода в Сочи 6 июня 2021: курорт под влиянием мощного циклона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем, кто сейчас отдыхает в Сочи, не повезло. Уже который день стихия испытывает на прочность курорт. И, судя по прогнозам, непогода продолжает бушевать. Узнали, какая будет погода в Сочи 6 июня 2021.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Сочи пасмурно, прогнозируют дождь. Ветер будет слабым - 1 метр в секунду. Однако температура воздуха днем не поднимется выше 19 градусов. Ночью отметки опустятся до +13.

На Красной Поляне еще холоднее. Дневные отметки не превысят +17 градусов, ночью - 9 градусов. При этом весь день ожидается дождь, ветер умеренный - 3 метра в секунду. На вершинах возможен мокрый снег. Так что, если соберетесь в горы, утепляйтесь и не забудьте дождевики.