Погода в Краснодаре 6 июня 2021: дожди с грозами вновь обрушатся на город

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 6 июня в Краснодаре солнечно, но синоптики говорят, что это временная радость. Дело в том, что погода на Кубани определяется южной периферией циклона. При переменной облачности вновь пройдут кратковременные дожди. Местами возможны даже грозы.

Температурный фон по-прежнему будет ниже положенных для этих дней июня значений. Днем воздух прогреется лишь до 22 градусов, ночью отметки понизятся до +14.

Кроме того, метеорологи говорят, что будет юго-западный ветер 4-9 метров в секунду.

У метеозависимых людей возможны головные боли. А все потому, что атмосферное давление - 759 мм рт. ст., что выше нормы.