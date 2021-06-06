Фото: кадр из видео.

В Анапе сгорел двухэтажный дом. Происшествие случилось ночью 6 июня. Как стало известно, загорелось здание на улице Мирная. Когда соседи увидели пламя, тут же вызвали пожарных.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» 6 июня в 02:11, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. -На место были направлены пожарные расчеты.

Как стало известно, огонь вспыхнул в нежилом доме, он еще строился. Площадь пожара составила около 120 квадратных метров. Потушить пламя удалось в 02:48. Никто в огне, к счастью, не пострадал.

- К тушению привлекались 9 сотрудников МЧС и три единицы техники, - уточнили в краевом ГУ МЧС.

Что стало причиной пожара, выясняют специалисты, которые назначили экспертизы.