В Краснодаре нашли тело 37-летнего мужчины, который находился в розыске

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В Краснодаре нашли тело мужчины. Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибшим оказался 37-летний Александр С, который находился в розыске как без вести пропавший с 14 мая 2021 года.

Сам мужчина пропал 12-го числа, родня забила тревогу, обратилась в полицию. О том, куда мог направиться краснодарец, неизвестно, что серьезно осложняло поиски. Но к тому моменту, когда семья обзванивала морги, Александр был уже мертв. Правда, его тело еще не успели доставить в больницу.

- Найден погибший на одной из улиц спального района, после чего доставлен в морг. Сейчас проводится экспертиза. Выясняется, носила ли смерть криминальный характер, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что в 2014 году мужчина был судим за кражу компьютера. Ему дали 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но через 10 месяцев Александр был освобожден условно-досрочно.