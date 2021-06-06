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В Краснодаре трамвай № 4 временно изменит маршрут. Правда, по другому пути он будет следовать лишь вечером. Связано это с ремонтными работами, которые проводят специалисты КТТУ.

Как стало известно, сейчас идет замена шпал.

- Ремонт проводится по улице Захарова от остановки «Водолечебница» до Станкостроительной, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Работы проводят поздним вечером с 7 по 10 июня.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, трамвай № 4 после 22:00 пойдет по другому маршруту. Последние два рейса от конечной остановки «Комсомольский микрорайон», которые выходят в 22:09 и 22:27, проследуют до Чистяковской Рощи. А затем трамваи поедут в Восточное депо.

Жителей города просят быть внимательными.