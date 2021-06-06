Названы самые зараженные районы Краснодарского края за сутки

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Краснодарском крае зарегистрировали 97 новых заболевших коронавирусной инфекцией. По числу заражений, зафиксированных за минувшие сутки, лидируют три города: Краснодар - 30 положительных результатов на коронавирус, Сочи – 13, Анапа – 11.

- Самыми зараженными районами стали Динской и Курганинский, где обнаружено по трое заболевших, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

В Красноармейском, Ленинградском, Отрадненском, Староминском, Темрюкском районах двое инфицированных. По одному случаю зарегистрировано в Белореченском, Ейском, Славянском, Успенском, Усть-Лабинском, Новокубанском и Мостовском районах.

С начала пандемии на Кубани ковид подтвердили у 49007 человек. В их числе - 3073 детей.

43942 пациента переболели коронавирусом, 53 человека выписаны из ковидных госпиталей за последние сутки. За минувшие 24 часа скончались 11 пациентов. За жизнь других больных сейчас борются врачи - 54 человека лежат под ИВЛ, двое – на ЭКМО.

Всего в стационарах проходят лечение 954 жителя, на дому - 1016 человек.