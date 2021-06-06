Фото: yandex.ru/pogoda

На Краснодар надвигается мощный шторм. Он движется со стороны Северского района, где уже бушует непогода. По прогнозам, в течение часа на город обрушатся сильные ливни, поднимется ветер, из-за этого похолодает.

Жителей и гостей города просят быть осторожными.

Стоит сказать, что ранее синоптики сообщали о том, что регион продолжает оставаться во власти стихии. Причина тому - циклон, который пока не собирается покидать территорию региона. Как минимум до середины следующей недели в крае будет дождливо.

ВАЖНО!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).