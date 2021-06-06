На Кубани погиб водитель иномарки, влетевший в КамАЗ

Фото: instagram.com/dtpabinsk

Смертельная авария произошла утром в воскресенье, 6 июня. В 08:30 на трассе Краснодар-Новороссийск в Абинском районе иномарка врезалась в КамАЗ. Как стало известно, один человек погиб.

По предварительным данным правоохранителей, 20-летний житель Краснодара, который сидел за рулем Renault, двигался в сторону Новороссийска. Затем он выскочил на встречку, но перестроиться обратно не успел.

Иномарка на скорости врезалась в КамАЗ - шансов выжить у водителя легковушки просто не было.

- Причины аварии уточняются, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.