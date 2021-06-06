В сочинском селе до конца года появится офис врача общей практики

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

В сочинском селе Орел-Изумруд до конца 2021 года появится офис врача общей практики. Принимать пациентов там будут три специалиста. Посещать медиков смогут до 60 человек в смену.

- Новый объект будет расположен на улице Дачной, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - Сроки строительства составят по плану около 5,5 месяца.

Стоит сказать, что расстояние до ближайшей медорганизации более шести километров. Но теперь жителям отдаленного населенного пункта не придется ездить на прием в соседний поселок.

- Необходимость создания офиса назрела давно, он повысит качество и доступность первичной медицинской помощи жителям этого отдаленного села, — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.