Видео задержания скандально известного сочинского экс-судьи Дмитрия Новикова, которого подозревают во взяточничестве

Фото: кадр из видео

Опубликовано видео задержания скандально известного сочинского экс-судьи Дмитрия Новикова. Его, напомним, подозревают во взяточничестве.

Как стало известно, изначально бывшего служителя Фемиды, который сейчас работает адвокатом, поймали в одном из столичных кафе. Туда Дмитрий Новиков зашел пообедать. Официант не успела еще подойти к столику, как в заведение зашел следователь, после встречи с которым Дмитрий Новиков и получил статус подозреваемого.

Новикова хотят заключить под стражу.

По некоторым данным, экс-судья вместе с помощником причастны к незаконному получению 4 миллионов рублей. Половина этой суммы предназначалась для сотрудников правоохранительных органов. Они должны были помочь увести подзащитного Новикова от уголовной ответственности. Но задуманное осуществить адвокат не смог, так как сейчас сам объясняется с правоохранителями.