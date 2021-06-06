На Краснодар обрушится вторая волна ливней

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Выглянувшее солнце будет радовать жителей города недолго. Судя по синоптической карте, сейчас краевой центр оказался в кольце. Пока в самом Краснодаре ясно, в пригородах льет как из ведра. Но вторая волна уже на подходе.

Как и передавали синоптики, на Краснодар снова обрушатся ливни. В течение часа пойдут дожди с грозами. В некоторых районах возможен град.

Жителей и гостей города просят быть осторожными.

Тем временем, в Краснодаре к работе приступила водооткачивающая техника. Скопившаяся вода в районе железнодорожного моста у Вишняковского рынка уже ушла в ливневки. Трамваи двигаются свободно.

ВАЖНО!

Номера телефонов для вызова экстренных оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: 214-33-36 и 112.