В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня

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В воскресенье, 6 июня, как и прогнозировали синоптики, на Краснодар обрушился дождь. Причем, если на окраинах он лишь покапал и перестал, то в центре был залповый ливень. Сейчас непогода дала небольшую передышку, чтобы люди смогли добраться до дома, а техника убрать воду на подтопленных улицах.

- При необходимости ликвидировать подтопления готовы 20 единиц водооткачивающей техники и 14 мотопомп муниципальной Службы спасения, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Скопившуюся дождевую воду откачивают на бульваре Строителей, а также на улицах Тенистая и Российская.

А вот спецтехника в районе Вишняковского рынка не понадобилась. Скопившаяся вода в районе железнодорожного моста уже ушла в ливневки. Движение трамваев, которое было прервано на полчаса, уже восстановлено.

В случае, если на ваших улицах вода, звоните в экстренные оперативные службы города: 8 (861) 214-33-36 и 112.