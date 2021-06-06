Слышала голоса и постоянно озиралась: в Сочи нашли женщину с ножевыми ранениями

Фото: Артем ФИЛАТОВ.

Этот случай произошел в сочинском поселке Дагомыс. В одном из частных домов 46-летняя хозяйка обнаружила свою 49-летнюю подругу, лежащую на полу. Она истекала кровью. Испуганная женщина вызвала скорую и полицию.

Приехавшие на вызов врачи госпитализировали пострадавшую. На животе у нее было несколько ножевых ранений.

- У пациентки проникающие множественные колото-резанные ранения передней брюшной стенки. Повреждена печень, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в одной из сочинских больниц.

Сейчас за жизнь женщины борются врачи. А тем временем правоохранители разбираются в случившемся. Хозяйка дома объяснила, что пострадавшая – ее давняя подруга. В конце мая она приехала из Майкопа погостить, но в последнее время вела себя странно.

Она неоднократно говорила, что слышит голоса людей, которые ее повсюду преследуют, - сказала женщина в отделении полиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка.