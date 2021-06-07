День защиты детей в ЖК Министерские озера

Фото: AVA GROUP

Время, проведенное вместе с детьми, бесценно и является залогом крепких отношений семьи, считает организатор праздника. Играть вместе, общаться на разные темы, спорить и обсуждать все, что произошло за день, - такой досуг сближает.

6 июня на территории жилого комплекса «Министерские озера» состоялся праздник ко Дню защиты детей. Семьи с детьми собрались на площадке жилого комплекса, чтобы интересно провести время, поиграть и повеселиться. Дети участвовали в конкурсах, читали стихи, пели любимые песни.

Фото: AVA GROUP

По итогу каждый ребенок получил за участие фирменный приз от компании – воздушный змей. Когда на небе зажглись звезды, начался кинопоказ под открытым небом любимых мультфильмов, после которого все участники погрузились в сказочную атмосферу семейного фильма «Малефисента» на большом экране.

АВА Групп в городе Сочи ведет строительство двух проектов комплексного развития территорий: ЖК Летний в п. Кудепста, ЖК Кислород на северном склоне горы Бытха. Строительство жилого комплекса «Министерские озера» завершено в 2020 году вводом в эксплуатацию 3 и 4 этапа строительства. В 2021 году ЖК Кислород удостоен 1 места в премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Региональный объект N 1». В рамках программы лояльности холдинг AVA GROUP регулярно проводит мероприятия, принимая активное участие в организации досуга жителей сданных домов для взрослых и детей.