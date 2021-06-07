Погода в Краснодаре на 7 июня 2021 года: ливни, грозы и ураган проверят на прочность жителей краевой столицы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Таких дождей жителей краевого центра не видели уже несколько месяцев. Настоящий дождливый циклон обрушился на Кубань в начале июня. Солнечная погода сменилась ливнями и грозами. Они сохранятся в регионе как минимум до середины недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 7 июня 2021 года.

- Сегодня днем возможны дожди. На пике порывы ветра достигнут 14 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха составит 23 градуса.