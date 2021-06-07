Температура воды в Черном море 7 июня 2021: холодно даже моржам Фото: Виталий КАРНАУХ

Из-за закрытия авиасообщения с Турцией сотни тысяч людей со всей России рванули на побережье Черного моря. Только вместо пляжных принадлежностей туристам пришлось доставать из чемоданов зонты и теплые вещи. Так холодно на курортах Кубани не было уже давно.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 7 июня 2021

Совсем слабо прогрелась морская гладь в Сочи. Здесь температура воды в Черном море никак не преодолеет отметку в 17 градусов. Она держится на курорте уже не несколько дней.

Также похолодало на прошлой неделе в Туапсе. Здесь температура воды в Черном море также составила 17 градусов.

Несильно теплее сейчас в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Здесь температура воды в Черном море составляет 19 градусов. Это самое высокое значение на курортах Кубани.

Добавим, что наиболее комфортная температура для купания в море – плюс 28 градусов. Обычно она наступает в начале июня.