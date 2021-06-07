Мэр Краснодара поручил решить ситуацию с подтоплениями под мостом в районе Вишняковского сквера

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7 июня в администрации Краснодара состоялось планерное совещание. Одним из насущных вопросов стала ситуация с подтоплениями под мостом в районе Вишняковского сквера. Специалисты отметили, что в этом районе будет построена новая ливневая канализация.

- Проект на сегодняшний день разработан. Ситуация сложная. Предусмотрено строительство четырех основных насосов и двух резервных общей мощностью порядка 10 тысяч кубометров перекачки в час, также двух напорных трубопроводов диаметром 600 мл на 2 км, - сообщили в мэрии.

Сейчас проект проходит госэкспертизу, в администрации планируют получить положительное заключение в августе этого года. А разрешение на строительство – уже в сентябре-октябре.