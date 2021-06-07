В Краснодаре очереди в детские сады ждут более 46 тысяч детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В мэрии Краснодара прошло планерное совещание. На нем подняли вопрос очередей в детские сады. С 0 до трех лет дефицит в городе небольшой, а вот с 3 до 7 лет – мест очень мало.

- В краевом центре очереди в детсады ждут 46152 ребенка. Это ниже чем в прошлом, тогда в это время было 47770 детей. От 0 до 3 лет, ясельки, - эти места ожидают 31015 детей, с 3 до 7 лет – 15137 детей, - сказал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Он также добавил, что острым стоит вопрос определения детей с 3 до 7 лет в дошкольные учреждения. Дефицит мест – 4310 детей, когда мамы уже должны выходить на работу.

- Два сада на улице Героев-Разведчиков и в поселке Водники скоро должны сдать в эксплуатацию. Они помогут немного улучшить ситуацию с дефицитом мест, - добавили в мэрии.