В Краснодаре планируют создать более 7 тысяч школьных мест

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При строительстве школ по новому федеральному проекту около 90% стоимости будет компенсировать федеральный бюджет. Соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Краснодарского края подписали в рамках ПМЭФ-2021.

- Деньги на строительство образовательных учреждений будет выделять «Газпромбанк». В том числе и на строительство шести школ в Краснодаре. В них смогут ходить более 7 тысяч детей. Проектирование учреждений собираются завершить до конца года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что за последние 5 лет на Кубани построили 50 школ и каждый год планируют открывать не менее 10.