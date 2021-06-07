МЧС распространило штормовое предупреждение по непогоде на Кубани 7 июня

Из-за дождей возможен подъем воды в реках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штормовое предупреждение по непогоде на территории Краснодарского края 7 июня распространили спасатели. Они предупредили о ливнях и сильном ветре.

- В течение дня 7 июня на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве также отметили, что лучше без необходимости не выходить из дома. Также нужно следить за состоянием отопительной системой. В случае отключения газа нужно выключить все приборы.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру «01» или «101» - с мобильных телефонов.