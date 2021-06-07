На Кубани банда лже-электриков продала неисправное оборудование на 160 тысяч рублей

Фото: архив

Следком России по Новокубанскому району закончил расследование в отношении шестерых обвиняемых от 19 до 32 лет по статье «Мошенничество».

Согласно данным следствия, обвиняемые убеждали потерпевших приобрести неисправные реле напряжения. В итоге банде удалось обмануть 16 жителей Кубани на сумму в 160 тысяч рублей.

- Один из злоумышленников сейчас находится под стражей, другой – под домашним арестом. Остальные – под подпиской о невыезде, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Группе мошенников грозит до десяти лет лишения свободы.