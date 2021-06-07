Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» выявили 34 хищения электроэнергии

Фото предоставлено "Россети Кубань"

С начала 2021 года в ходе контрольных рейдов сотрудниками Славянского филиала «Россети Кубань» составлены 31 акт на безучетное и 3 акта на бездоговорное потребление электроэнергии. Общий объем ущерба, нанесенного энергосистеме региона недобросовестными потребителями, превысил 1,3 млн кВт*ч на сумму почти 4,5 млн рублей.

В ходе проверок энергетики производили осмотры энергопринимающих устройств на предмет незаконных подключений и оценивали корректность работы приборов учета. Большинство уличенных в незаконном потреблении электроэнергии – физические лица. Среди юридических лиц выявлены факты хищения энергоресурса индивидуальными предпринимателями и организациями, работающими в сфере торговли.

Наибольший объем хищений зафиксирован в Темрюкском районе Краснодарского края. Так, в станице Старотитаровской выявлен случай безучетного потребления электрической энергии объемом более 350 тыс. кВт*ч. Установлено, что потребитель нарушил целостность пломбы на дверце ячейки вводного устройства и измерительных трансформаторов тока. Теперь ему предстоит не только оплатить задолженность, но и погасить штраф.

Энергетики последовательно добиваются возмещения ущерба, причиненного энергокомпании всеми недобросовестными потребителями. Хищение электроэнергии является правонарушением, влекущим административную и уголовную ответственность вплоть до лишения свободы. Согласно статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Энергетики просят сообщать о фактах энергохищений по телефону горячей линии «Россети Кубань»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный на территории России).