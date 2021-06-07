Семья из станицы Удобной убила младенца из-за криков по ночам

Следствие над жителями Отрадненского района длилось больше года

Прокуратура отправила в суд уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Кубани и ее 20-летнего сожителя. Пару обвиняют в убийстве 11-месячного ребенка.

По версии следствия, все началось середине марта 2020 года. Малыш не давал уснуть по ночам матери и она начала его бить. Женщина причинила собственному ребенку закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей правой голени.

Но на этом издевательства не закончились. В середине апреля у матери появился любовник. В роковую ночь ребенок сильно мешал паре спать, из-за чего они «добили» младенца – у малыша случилась черепно-мозговая травма с развитием отека мозга. Младенец умер в тот же день.

- Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали в полном объеме, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им грозит от 8 до пожизненного.