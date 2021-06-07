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Происшествия7 июня 2021 13:34

В Сочи спасатели вынесли из леса грибника с сердечным приступом

Подмогу вызвала для мужчины его супруга
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: ЮРПСО МЧС РФ

Фото: ЮРПСО МЧС РФ

Двое туристов собирали грибы в районе села Каштаны в Адлерском районе. Внезапно у мужчины прихватило сердце. Женщине ничего не оставалось, как вызвать на помощь спасателей.

- Информация о происшествии поступила 6 июня в 10:40 утра. Женщина рассказала, что во время сбора грибов у ее мужа случился сердечный приступ. Самостоятельно передвигаться он не может, необходима помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

Спасатели быстро нашли пострадавшего и оказали доврачебную помощь. Затем мужчину на носилках вынесли из леса и передали врачам неотложки.