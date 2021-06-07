Бывший технадзор мэрии Новороссийска отправился в тюрьму за откат в 400 тысяч рублей

Октябрьский суд Новороссийска

Октябрьский суд приговорил к 11 месяцам лишения свободы бывшего сотрудника администрации Новороссийска. Суд постановил, что технадзор в августе 2020 года заключил контракт с подрядчиком на ремонтные работы водопровода. Сумма подряда – четыре миллиона рублей.

В октябре началась приемка работ. Руководитель проверки получил информацию о том, что работы были выполнены с нарушениями и решил на этом заработать. Он сообщил подрядчику, что за 400 тысяч рублей готов закрыть глаза на некачественный ремонт и скрыть его от администрации. Однако закончить свой злой умысел он не смог.

- Преступные действия мужчины были пресечены сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Новороссийска.

Сейчас подсудимый взят под стражу суда. Его ждут 11 месяцев исправительной колонии общего режима.