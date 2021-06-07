Дети России готовятся покорить океан

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Сто школьников стали участниками программы «Океанавтика», которая реализуется во Всероссийском детском центре с 30 мая по 19 июня 2021 года. Ребята занимаются дайвингом, создают технику для исследования глубин морей и океанов и учатся управлять обитаемым подводным аппаратом.

Подводный мир в «Орлёнке» исследуют сто ребят в возрасте 13-16 лет из 37 регионов России. Это школьники, имеющие достижения в робототехнике, водных видах спорта, судомодельном спорте, горном туризме, альпинизме, военно-спортивных и других дисциплинах. «Океанавтика» – единственная в России тематическая смена, обучающая детей практическим подводным исследованиям. Она реализуется в «Орлёнке» совместно с Центром подводных исследований Русского географического общества.

«Примечательно, что в числе нынешних орлят есть ребята, которые уже принимали участие в программе «Океанавтика» в прошлые годы и по итогам её освоения были приглашены на подводные экспедиции ЦПИ РГО и Министерства обороны России на остров Гогланд, расположенный в Финском заливе, а также на Голубое озеро в Кабардино-Балкарии. Эта уникальная для нашей страны смена открывает невероятные возможности и перспективы для увлечённых и активных детей. Нет сомнений, что среди тех, кто приехал в Центр в этом году, есть будущие первоклассные исследователи океанских глубин, и здорово, что своё профессиональное плавание они начинают в “Орлёнке”», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение трёх недель мальчишки и девчонки получат практические навыки в пяти направлениях: «Акванавты», «Гидронавты», «Спасатели», «Изобретатели» и «Хранители». Ребята обучаются с помощью современной техники. Это подводные роботы, лёгкое водолазное снаряжение, поисковая аппаратура и даже мини-субмарина. В этом году в арсенале юных подводников появился также VR-тренажёр, разработанный специально для смены в «Орлёнке». На нём ребята отрабатывают сценарии подготовки и устранения неисправностей перед погружением подводного аппарата.

Спикерами программы стали исполнительный директор АНО «Центр подводных исследований РГО», пилот обитаемых подводных аппаратов, водолаз-исследователь Сергей Фокин, реставратор I категории, археолог, водолаз-исследователь, руководитель консервационно-реставрационной мастерской ЦПИ РГО Роман Прохоров, пилот обитаемых подводных аппаратов, капитан 1 ранга в запасе, Герой России Михаил Кузьмичев.

«Программа «Океанавтика» направлена на расширение кругозора участников. Мы рассказываем ребятам о подводных исследованиях: о целях, задачах, технологиях и трудностях, с которыми сталкиваются специалисты на глубине. Как артефакты, поднятые с глубины, проходят путь от находки до экспоната. Вместе с ними создаём и применяем подводно-исследовательское оборудование. Наша задача – не только увлечь подростков любопытством к изучению глубин, но и донести до них всю серьёзность этой работы», – отметил Сергей Фокин.

В ходе смены акванавты проходят начальный курс дайвинга, обучаясь подводному плаванию с аквалангом. Гидронавты изучают принципы и методики пилотирования обитаемых и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и сами погружаются на мини-субмарине. Будущие спасатели тренируют навыки доврачебной помощи и спасения на воде, познают азы водолазной медицины. Изобретатели разрабатывают и тестируют прототип настоящего исследовательского аппарата. А хранители изучают основы подводной археологии и восстанавливают артефакты, обнаруженные в ходе экспедиций ЦПИ РГО. Так, орлята знакомятся с объектами, поднятыми с потопленного в годы Первой мировой войны линкора «Императрица Екатерина Великая».

В рамках своих направлений орлята разработают проекты, которые защитят на итоговых манёврах, а также подготовят музейную экспозицию из отреставрированных подводных артефактов. При успешном прохождении практического курса программы школьники будут награждены сертификатами и значками ЦПИ РГО и сертификатами «Open Water Diver» (для акванавтов). Также самые вовлечённые выпускники смены «Океанавтика» станут активными участниками мероприятий ЦПИ РГО.

Организаторы программы «Океанавтика»: Автономная некоммерческая организация «Центр подводных исследований Русского географического общества» (ЦПИ РГО) при поддержке ПАО «Газпром», ВДЦ «Орлёнок».