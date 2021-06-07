В Краснодаре определили, какие спортплощадки улучшат в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации города Краснодара

В Краснодаре определили 10 спортплощадок для модернизации в 2021 году. Капитальный ремонт выполнят по по улице Андреевской, 47; Игнатова, 31/1; Проспекту Чекистов, 29/1; Стасова, 145/2; Темрюкской, 76/2; Восточно-Кругликовской, 66/1 и по улице Димитрова, 127.

Также в порядок приведут еще пять спортплощадок за счет средств «Краснодар Водоканала». Ремонт сделают по адресам Рождественская Набережная, 19/3; улица имени Тюляева, 8; Гидростроителей, 49/2; улица Октябрьская/ул. Базарная, 57; станица Елизаветинская, улица Упорная, 30/2.