В Темрюкском районе заканчивают строительство участка Таманского водопровода

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюкском районе строительство участка Таманского водопровода подходит к концу. Рабочие закончили 16 из 16,5 запланированных километров. Сейчас новая ветка соединит резервуары на горе Чиркова и в районе станицы Тамань.

- Этот водопровод обеспечивает около 60 тысяч человек. Он обеспечивает 28 муниципалитетов Тамани. Всего в крае к 2024 году мы хотим реконструировать более 160 километров. Это повысит надежность трубопроводов и даст толчок к развитию инфраструктуры, - отмечает вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Общая длина Таманского водопровода – более 660 километров, из них 205 магистральных и 19 нагорных.