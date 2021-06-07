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В Сочи актуализируют схемы развития инженерных сетей. Об этом шла речь на еженедельном планерном совещании главы города Алексея Копайгородского, сообщили в пресс-службе администрации.

Мэрия заключила муниципальный контракт на оказание услуг по актуализации схем водоснабжения и водоотведения курорта. Это сделано в рамках комплексной стратегии социально-экономического развития Сочи, которая пролонгирована до 2030 года. Обновленную схему теплоснабжения намечено завершить к концу 2021 года.

– Актуальное состояние схем позволит понимать, какие усилия необходимо приложить, чтобы люди получали качественную услугу. Эта работа уже проводится в рамках комплексного развития курорта, – пояснил глава города Алексей Копайгородский.

По его словам, после масштабного исследования будет определена очередность подключения населенных пунктов к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения