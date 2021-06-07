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Общество7 июня 2021 19:07

Туристы смогут вакцинироваться от COVID-19 на курортах Кубани

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации прививочной кампании для отдыхающих
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Фото: sochi.ru.

Фото: sochi.ru.

Туристы смогут вакцинироваться от COVID-19 на курортах Кубани. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации прививочной кампании для отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Курортные города должны стать лидерами по темпам вакцинации. Это позволит и жителям края, и туристам провести летний сезон комфортно, не допустить роста заболеваемости в регионе, - считает Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае уже есть большой опыт проведения курортного сезона в условиях пандемии. Летом 2021 года Черноморские курорты собираются принять около 8 млн отдыхающих.

Для туристов уже открыты мобильные пункты вакцинации в Туапсе, Сочи и Новороссийске.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, в край поступает достаточно количество вакцин для увеличения темпов прививочной кампании. Всего получено более 670 тысяч доз.