Житель Новороссийска поймал гигантского карпа и установил новый рекорд России

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Житель Новороссийска Александр Цареградский поймал гигантского карпа и установил новый рекорд России. Такой неповторимый экземпляр ему удалось выловить в озере Барановском близ поселка Дагомысе. Об этом сообщил рыбак-рекордсмен.

- Вес рыбы рекордный – 31,75 килограммов, что больше предыдущего рекорда на 60 граммов, - рассказал Александр Цареградский.

В Сочи на рыбалку он поехал в начале июня, но с погодой не повезло. Облачность и дождь не предвещали успеха. Но рыбак продолжал упорно верить в удачу и закидывал снасти.

- Терпение было вознаграждено только на четвёртые сутки, - уточнил Александр Цареградский «Нашей Газете». - Ночью удалось поймать того самого карпа, о котором мечтал.