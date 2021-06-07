Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани выбрали глав трех сельских поселений. Голосование прошло в Белоглинском, Гулькевичском и Курганинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выборы состоялись в Успенском и Октябрьском сельском поселении, а также в поселении Венцы-Заря.

- Общее число избирателей - более 10,5 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе. - Средняя явка составила 40,5%.

По результатам голосования главой Успенского сельского поселения избрали Галину Гусейнову, Венцы-Заря – Дмитрия Вишневского, Октябрьского – Владимира Дубровина.

В пресс-службе администрации Краснодарского края обратили внимание, что в ходе выборов нарушений не выявили, на всех участках велось наблюдение.