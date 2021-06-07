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Происшествия7 июня 2021 21:20

В Краснодаре водитель иномарки сбил женщину с коляской на «зебре»

Авария произошла на перекрестке улиц Красных Партизан и Трубилина
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Краснодаре водитель иномарки сбил женщину с коляской на «зебре». Авария произошла на перекрестке улиц Красных Партизан и Трубилина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

- Водитель автомобиля Toyota около 13:30 двигался по улице 2-я Линия от Красных Партизан в сторону Гагарина, - рассказали в пресс-службе. - На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на женщину с коляской.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, которая ей была оказана амбулаторно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Туапсе внедорожник насмерть сбил женщину с коляской. Ребенок остался жив.