В мэрии Краснодара показали, чем забиты городские канализации

Скрин видео: krd.ru.

В Краснодаре показали, чем забиты городские канализации. Жители краевого центра смывают в унитаз памперсы и другой мусор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Расчистку сетей хозяйственно-бытовой канализации ведут специалисты ООО «Краснодар Водоканал».

7 июня работы вели на улице Воровского, в них задействовали несколько единиц спецтехники. В коллекторе были обнаружены настоящие залежи: синтетические салфетки, предметы личной гигиены, бытовой мусор.

- Специалисты напоминают, что в канализацию нельзя смывать мусор, ветошь, полиэтиленовые пакеты, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Это приводит к засорам на сетях канализационной системы Краснодара.