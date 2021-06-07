Фото: kovalenkomuseum.ru

В Краснодаре откроется выставка, посвященная 30-летию Союза фотохудожников России. Экспозицию подготовит краевой художественный музей имени Федора Коваленко. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

- На выставке будет представлено 70 работ 17 фотохудожников, – рассказали в музее. – Причем, это будут как снимки состоявшихся мастеров, так и молодых, но уже заявивших о себе авторов.

Примечательно, что многие из них родились и выросли в разных уголках России, но сейчас живут в Краснодарском крае.

В музее напомнили, что Союз фотохудожников России был зарегистрирован в 1991 году в числе первых общероссийских общественных организаций. Его Краснодарское отделение начало работу в 2020 году. Но уже успело организовать более десяти выставок.

Экспозицию можно будет посетить с 10 по 27 июня.