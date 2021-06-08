Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 июня 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 8 июня 2021 ожидается сразу в ряде округов курорта. Уже несколько месяцев здесь кипят ремонтные работы на ключевых сетях. Во время модернизации оборудования специалисты временно прекращают подачу электричества в дома и квартиры жителей. Только касается это не всего Сочи, а толькоряда улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 июня 2021.

В Адлерском районе на улицах Бакинская, Каспийская, Лесная, Краснофлотская, Камская, Лазурная долина, Выселковская, Афонская, Дагестанская, Заря, Владимировская, Пермская, Гранатовая, Мзымтинская, Подольская, Куликовская, Тимашевская, Садовая, Магнолий, Ульянова и Молокова. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до семи вечера.

В Хостинском районе с семи утра и до семи вечера света может не быть на улицах Кипарисовая, Малая, Береговая (все – частично), Армянская, переулке Овощной, улице Краснодонская (частично), СТ «Восход», СТ «Заречное», улицах Земляничная, 18-58, Саят-нова (частично), СТ «Энергия», улице Пятигорская (частично), СТ «Заполярник», улице Земнухова (частично), Грибоедова (частично), Лысая Гора 1-30, Серафимовича (частично), Учительская (частично).

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 07:00 и 19:00 на улицах Восточная и Санаторная (обе – частично), Севастопольская 1-50, Параллельная 10, 10а, переулке Севастопольский 3/1, улицах Невская 50а, Кипарисовая, 16, ООО «Мир Электроники», Пластунская, 96, ЖСК «Велена».

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 19:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Лазаревское на улице Победы 100, поселке Головинка на улицах Линейная, Медицинская, переулке Крылова, поселке Верхне-Армянское Лоо, переулке Лорийский, улице Краснооктябрьская, поселке Совет-Квадже улицах Есенина (частично), Радищева (частично), Сибирская (частично), Титова (частично), поселке Вишневка, улицах Казанская (частично), Майкопская (частично), Республиканская (частично), переулках Бородина и Высотный, поселке Горный Воздух на улице Енисейская.