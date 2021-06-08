На Кубани продолжают выявлять нарушителей на дорогах с помощью беспилотников

Фото пресс-службы ГИБДД ГУ МВ РФ по краю

В первый месяц лета в Краснодарском крае за ситуацией на дорогах стали активно следить с беспилотников. С помощью летательных аппаратов сотрудники ДПС выявляют нарушителей.

- На аварийно-опасных участках дорог «Новороссийск – Керченский пролив» и «Юровка – Раевская – Новороссийск» с беспилотников выявили более 20 случаев грубых нарушений правил дорожного движения. Все водители оштрафованы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Такие рейды с «помощниками» ДПС будет проводить на постоянной основе, чтобы снизить аварийность на дорогах.