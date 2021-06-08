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Общество8 июня 2021 8:43

Губернатор Кубани поздравил социальных работников с профессиональным праздником

В регионе в этой отрасли трудятся более 30 тысяч человек
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: kondratyevvi

Фото: kondratyevvi

8 июня отмечается День социального работника. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил всех причастных с праздников. Он оставил пожелания в соцсетях.

– Это большой коллектив специалистов, который решает вопросы от предоставления льгот до обеспечения жильем. В связи с пандемией спектр задач у них стал намного шире. Сейчас они также помогают с доставкой продуктов и лекарств, - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что в прошлом году соцслужба Краснодарского края была признана одной из лучших в России.