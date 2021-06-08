Погода в Краснодаре на 8 июня 2021 года: на мегаполис надвигается жара Фото: Олег ЗОЛОТО

После дождливых выходных на Кубань надвигается жара. Уже во вторник температура воздуха в краевом центре прогреется до рекордных значений за неделю. В дальнейшем она будет только расти.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 8 июня 2021 года.

- Сегодня осадков не ожидается, днем воздух прогреется до плюс 24 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – На пике порывы ветра составят 10 м/с.