На Кубани при строительстве здания врача общей практики похитили 200 тысяч рублей

Расследование продолжается

Щербиновскому району были выделены деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В муниципалитете должны были построить здание врача общей практики. Но при возведении часть бюджетных средств похитил подрядчик.

- При строительстве здания подрядная организация в акте внесла заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, а также оценила системы кондиционирования воздуха дороже, чем фактически были поставленны на объект, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ущерб бюджету составил 200 тысяч рублей. По иску прокурора администрация района теперь должна в короткий срок устранить нарушения, связанные с незаконным продлением сроков выполнения строительных работ, в том числе путем взыскания неустоек, штрафов и пеней с этого подрядчика.