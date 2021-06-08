Температура воды в Черном море 8 июня 2021: купальный сезон откладывается на месяц Фото: Виталий КАРНАУХ

Купальный сезон на Кубани затягивается. Если раньше он стартовал в середине июне, то сейчас начнется не раньше первой недели июля. Из-за аномального холодного начала лета морская гладь еще не прогрелась.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 8 июня 2021

Совсем холодно пока в Сочи. Здесь температура воды уже несколько недель не превышает 17 градусов. Такая же ситуация в Туапсе. Окунуться в таком море не рискуют даже моржи.

Несильно теплее сейчас в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Здесь столбики термометров застыли на отметке в 19 градусов. Такая температура воды в Черном море держится уже несколько дней.

Отметим, что обычно купальный сезон на Кубани стартовал ближе к середине июня. Но сейчас он откладывается на неопределенный период.