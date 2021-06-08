В ряды Кубанского казачьего войска вступили более 1200 казаков

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 1200 казаков пополнили ряды Кубанского казачьего войска в этом году. Количество новобранцев выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

– У всех кандидатов был испытательный срок. Они три месяца участвовали в общественной жизни своих населенных пунктов и казачьих мероприятиях, - сообщил атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов.

Отбор прошли 1204 человека до 35 лет. Ббольше всего новобранцев в Таманском отделе Кубанского казачьего войска – 415 человек. А всего в Кубанском казачьем обществе более 56 тысяч человек.