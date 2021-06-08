Чиновника из Сочи арестовали за то, что он не обратил внимание на отель-самострой

отель-самострой "Янаис" в Сочи

Адлерский районный суд вынес приговор в отношении ведущего специалиста мэрии Сочи, который занимался муниципальным земельным контролем. Его признали виновным в нарушении должностных полномочий.

Суд установил, что чиновник с 1 января до 28 апреля 2020 года скрывал результаты проверки отеля «Янаис» в Сочи. Он не инициировал расследование и не выдал предписание об устранении нарушений, хотя именно за этим его и взяли на работу в администрацию.

- В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном, - уточнили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд приговорил чиновника на 1 год условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год, а также лишил мужчину права работать в органах самоуправления три года. Пока приговор в законную силу не вступил. Прокуратура принимает меры, чтобы снести гостиницу.